وزير الأوقاف يترأس أول اجتماع للجنة الإعجاز الرباني في الكون

ترأس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجنة الإعجاز الرباني في الكون، التابعة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، إلى أن الاجتماع عقد بحضور 13 عضوا من القامات العلمية المتخصصة في العلوم المختلفة، وهم:1- الدكتور محمود أحمد شوقي المتيني، رئيس جامعة عين شمس.2-الدكتور محمود محمد عبد اللطيف صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا النباتية والحيوانية.3- الدكتور حسين عبد الظاهر أبو الغيط، عميد كلية الطب (بنين) جامعة الأزهر.4- الدكتور حسام الدين أحمد حسنين، موافي أستاذ الأمراض الباطنة بكلية الطب جامعة القاهرة.5- الدكتورة مها محمد فريد عقل، عميدة كلية طب بنات الأزهر (سابقًا).6- الدكتورة زهية كامل مصطفى فهمي، أستاذ علم الحشرات بكلية العلوم جامعة عين شمس.7- الدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس.8- الدكتورة كريمة عبدالخالق حامد، أستاذ علم النبات بكلية العلوم جامعة عين شمس.9- الدكتور عادل محمد محمود البسيوني، أستاذ علم الحشرات بكلية الزراعة جامعة عين شمس.10- الدكتور عبد العزيز سعد شتا، أستاذ علم الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة عين شمس.11- الدكتور محمد فتحي عثمان، أستاذ علم الأسماك بكلية الزراعة جامعة عين شمس.12-الدكتور شوقي محمود سليم، أستاذ علم الكائنات الدقيقة بكلية الزراعة جامعة عين شمس.13- الدكتور دسوقي أحمد محمد عبدالحليم، أستاذ الهندسة الوراثية وتكنولوجيا الحيوية بمعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية جامعة عين شمس.والدكتور أيمن علي أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، مقرر اللجنة.وأشارت الوزارة في بيانها، إلى إشادة الجميع بانعقاد اللجنة لأول مرة بما تضمه من القامات العلمية المتخصصة، وأعربوا عن استعدادهم لبذل أقصى الجهد في إنجاح عملها، وتتولى المهام التالية:1- عقد الدورات المتخصصة للأئمة والواعظات في مجال الإعجاز الرباني في الكون.2- عقد الندوات العلمية والثقافية العامة والقوافل التثقيفية، سواء عبر وسائل الإعلام، أم بالجامعات، ومراكز الشباب، ومراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، وغيرها من الجهات المعنية بالثقافة وبناء الوعي.3- إصدار الكتيبات والمطويات التثقيفية، بما يبرز مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) في الكون.4- الإعداد لبرنامج تلفزيوني يجمع ميزات البرامج المعروفة في هذا المجال، مثل: برنامج "العلم والإيمان"، وبرنامج "عالم البحار"، وبرنامج "عالم الحيوان"، وغيرها من البرامج ذات الصلة عربية أم أجنبية، ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على إطلاق منصة علمية متخصصة للجنة على موقع وزارة الأوقاف.ومن جانبه، أكد وزير الأوقاف، أن باب اللجنة سيظل مفتوحا لكل الإسهامات العلمية المختصة في هذا المجال، ووجه بالإعداد لثلاث دورات متخصصة في الإعجاز الرباني في الكون، الأولى ستكون بالقاعة الرئيسية الكبرى بمسجد النور بالعباسية، والثانية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، والثالثة بإحدى كليات الطب، وسيتم افتتاح الدورة التدريبية الأولى يوم السبت الموافق 6 2 2021م بالقاعة الرئيسية الكبرى بمسجد النور بالعباسية.