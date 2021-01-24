البابا تواضروس يهنئ الشرطة بعيدها الـ69

تقدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالتهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى والسيد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ورجال الشرطة برسالة تهنئة بمناسبة احتفالات عيد الشرطة التاسع والستين.وتابعت الكنيسة في بيانها قائلة " فقد كان هذا اليوم وما زال فخرا واعتزازا بالشعب المصري العظيم لما يحمله من رموز التضحية والبذل اللذين يقدمهما هؤلاء الرجال مع قواتنا المسلحة الباسلة ولا يبخلون بأرواحهم الزكية فداء للوطن".واختتمت بيانها قائلة " نحن إذ نثمن تضحياتهم هذه ونصلي إلى الله ليحفظهم ويحمي بلدنا مصر ومنطقتنا العربية وينعم عليها بالأمن والاستقرار".