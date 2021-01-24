التليفزيون الإيرانى يتهم روحانى بشرب «المخدرات»

قدم مدير هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيراني، اعتذار رسمي للرئيس الإيراني حسن روحاني، بعد اتهام رجل دين له بتعاطي المخدرات في لقاء مباشر، ما دفع روحاني للتهديد برفع قضية ضد التليفزيون.وقال علي عسكري، اليوم الأحد: "نعتذر لمشاهدي التليفزيون والرئيس المحترم السيد حسن روحاني عما صدر من تصريحات غير محسوبة لأحد الضيوف على شاشتنا".وفي وقت سابق، أعلن مكتب روحاني للشئون القانونية، أنه يعتزم مقاضاة التليفزيون الحكومي بتهمة "التشهير".وزعم رجل الدين، أحمد جهان بزرغي، عضو هيئة التدريس في معهد الثقافة والفكر الإسلامي، أن روحاني غير مهتم بمشاكل البلاد، مضيفًا: "ربما يجلس المسئول في منزله بجانب الموقد متجاهلا ما يحصل في بلاده ولا یتواصل مع الوزراء".ومصطلح الجلوس بجانب الموقد يستخدم في إيران للدلالة على متعاطي المخدرات.وطالب مكتب الرئيس الإيراني، هيئة الإذاعة والتليفزيون بتقديم توضيح، متهمًا المؤسسة بإهانة الرئيس روحاني، وهي مؤسسة يعين ويعزل رئيسها من قبل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي.