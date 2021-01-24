سيطرة بعد 20 عاما من الانفلات.. «الفيروز» في ميزان البرلمان

كشف نواب البرلمان عن العديد من النتائج التي ستترتب على مشروع الفيروز للاستزراع السمكى، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت في شرق بورسعيد، مؤكدين أنه سيضمن سد الفجوة الغذائية من البروتينات، بما يفيض عن احتياجات السوق المحلي، فضلًا عن العديد من المميزات الأخرى يفصلها "الدستور" في التقرير التالي.وقالت النائبة فيبى فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن المشروع إضافة كبيرة لمنطقة القناة وسيناء بصفة خاصة ومصر بصفة عامة، بما يتيحه من مجتمعات جديدة وفرص عمل تتخطى العشرة آلاف فرصة، فضلا عن الإنتاج الكبير الذي يسد الفجوة الغذائية، ويفتح آفاقًا جديدة لتصدير العديد من السلع والمنتجات الحيوية.وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن "الفيروز" سيحقق عائدا اقتصاديا كبيرا لصالح الدولة المصرية، مثنيًا على زيارات الرئيس المتتالية للمحافظة، والتي تعكس اهتماما كبير من القيادة السياسية بهذه المدينة الباسلة التي أصبحت قاطرة التنمية لمصر كلها لما تملكه من مشروعات قومية ضخمة.وفي السياق ذاته، أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، بالمشروع، موضحًا أنه يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويأتي استكمالًا لخطط التنمية الشاملة لمصر، مشيرًا إلى أنه يمثل قيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، بما يستتبعه من إنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها.وأضاف: "كما يسهم المشروع أيضًا فى زيادة فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية،ما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى".وقال النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن مشروع مزارع الفيروز، سيحقق الاستفادة المثلى مما تتمتع به مصر من سواحل وبحيرات، ويعمل على توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.وأشار النائب أشرف أبوالفضل، عضو مجلس النواب، إلى أن هذا المشروع وغيره من مشروعات الاستزراع الجارية على بحيرة المنزلة، تؤكد استعادة الدولة سيطرتها عليها بعد 20 سنة من الانفلات الأمني بها، حتى أصبحت قادرة على أن انتاج ما بين 70 و80 ألف طن من الأسماك.