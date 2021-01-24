أمير الكويت يعيد تكليف صباح خالد بتشكيل الحكومة

كشفت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأحد، عن أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، قد أعاد تكليفالشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة.يذكر أنه في الأسبوع الماضي وافق أمير الكويت على استقالة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قبل استقالة الحكومة الكويتية، وطالبها بمواصلة العمل وتصريف الأعمال إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.