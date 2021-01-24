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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة أمريكية تكشف مخطط ترامب لإبطال فوز بايدن قبل التنصيب

الأحد 24/يناير/2021 - 11:31 ص
ترامب
ترامب
منار احمد
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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مخطط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأخير لإبطال فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت الصحيفة أن ترامب فكر بتغيير القائم بأعمال وزير العدل، بمسؤول آخر لمواصلة الادعاء بتزوير الانتخابات ودفع وزارة العدل لمطالبة المحكمة العليا بإبطال فوز بايدن.

وقالت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن الجهود التي بُذلت في الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترامب أخفقت بسبب اعتراض المعينين من قبله بوزارة العدل، الذين رفضوا رفع ما وصفوها بدعوى قضائية لا سند لها من الناحية القانونية، إلى المحكمة العليا.

وقال عدة أشخاص مطلعين على المناقشات للصحيفة إن مسؤولين كبارا آخرين في الوزارة، هددوا فيما بعد بالاستقالة إذا قام ترامب بإقالة جيفري روزن، القائم بأعمال وزير العدل في ذلك الوقت.

ولم ترد وزارة العدل على طلب من "رويترز"، يوم السبت، للتعليق على ما ذكرته الصحيفة.

ورفض كبار المسؤولين، بمن فيهم روزن، ووزير العدل السابق وليام بار، والمحامي العام السابق بالإنابة جيفري وول، رفع دعوى أمام المحكمة العليا، وخلصوا إلى أنه لا يوجد سند للطعن في نتيجة الانتخابات، ولم يكن للحكومة الاتحادية أي مصلحة قانونية في فوز ترامب أو بايدن بالرئاسة، وذلك طبقا لما قاله بعض هؤلاء للصحيفة.

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