بورصة دبي تتراجع بنسبة 1.3 % بمستهل التعاملات

سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي تراجع، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.32% خاسرًا 36.12 نقطة ليصل إلى مستوى 2699.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 72.4 مليون سهم محققة ما قيمته 103.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1267 صفقة لعدد 26 سهمًا.وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 2.47%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.83%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.38%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.27%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.96%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.92%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.75%.وارتفع سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد وحيد ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، بنسبة 1.06%، فيما تراجع 23 سهمًا، على رأسها سهم شيميرا اس اند بي الإمارات شريعة المتداول بنسبة 4.57%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 2.58%.و تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 8.8 مليون ورقة بقيمة 34.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2.23%.