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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هبوط مؤشرات البورصة السعودية بدعم تراجع 19 قطاعا

الأحد 24/يناير/2021 - 10:09 ص
البورصة السعودية
البورصة السعودية
اكرم عمران
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هبطت مؤشرات بورصة السعودية بنحو جماعى لدى مستهل تعاملات الأسبوع - اليوم الأحد، بدعم من تراجع أسهم 19 قطاعا رئيسيا.

وانخفض المؤشر العام للسوق السعودي "تاسي"، بنسبة 0.25% خاسرًا 22.03 نقطة ليصل إلى مستوى 8854.46 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.98% خاسرًا 255.28 نقطة ليصل إلى مستوى 25790.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 45.5 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار ريال.

وهبطت أسهم 19 قطاعًا بقيادة على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.77%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.67%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.50%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.39%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.32%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والتأمين بنسبة 0.30%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.28%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.91%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.19%.

وقفز 55 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "جاكو" بنسبة 4.30%، ثم سهم "جازادكو" بنسبة 4.23%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 3.60%، فيما تراجع 127 سهمًا على رأسها سهم "البابطين" بنسبة 2.91%، ثم سهم "سايكو" بنسبة 1.71%، ثم سهم "تعليم ريت" بنسبة 1.52%، فيما تصدر سهم "جاكو" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغ 76.8 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت شركة المراعي، النتائج المالية السنوية الموحدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، تحقيق مبيعات بلغت 15.4 مليار ريال سعودي عام 2020 مقابل 14.4 مليار ريال سعودي خلال عام 2019 بنسبة نمو 7.007%، وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 1.98 مليار ريال سعودي مقابل 1.811 مليار ريال سعودي بنسبة نمو 9.526%.

في سياق آخر أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني، رفع تصنيفها الإئتماني للشركة من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني من "+BBB" إلى "-A"، وارتفاع التصنيف للقوة المالية بمعايير خليجية إلى "gcAAA"، كلاهما قد ارتفعا مع نظرة مستقبلية مستقرة.

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