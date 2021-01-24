رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو بخطة النواب: القيادة السياسية تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع

الأحد 24/يناير/2021 - 09:42 ص
أيمن محسب، عضو مجلس
أيمن محسب، عضو مجلس النواب
مي هيبة
طباعة
قال أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية عازمة فى ظل القيادة السياسية على تحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع المحاصيل الاستراتيجية، بل والسلع والخدمات، وهناك العديد من الخطط لتحقيق ذلك، لعل أبرزها المشروعات القومية التى تتم على الأرض، وآخرها مشروع الفيروز في شرق بورسعيد للاستزراع السمكى، ذلك المشروع الذى يعمل على سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.

وأضاف محسب، فى بيان له اليوم، أن مشروعات الاستزراع السمكي، تهدف لتوفير الغذاء الملائم للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، عبر الوصول بالإنتاجية إلى مليوني طن بنهاية عام 2022، إضافة إلى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، وضمان تحقيق ذلك تم تنفيذ الكثير من المشروعات وتطوير البحيرات وإزالة التعديات على المجارى والقنوات المائية، وهذا ما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" أن مصر تحتل المركز الأول على مستوى أفريقيا في تطوير إنتاجية المسطحات المائية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة على توفير فرص عمل للشباب، فى الوقت التى تسعى لتحقيق تنمية مستدامة، وهذا لن يتحقق سوى من خلال المشروعات القومية فى المحافظات المختلفة، لخلق المزيد من فرص العمل، بالتزامن مع تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مختلف السلع والخدمات، مشيدا بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة فى شتى القطاعات، ولعل أبرزها وأهمها ملف الرعاية والحماية الاجتماعية وحجم المشروعات القومية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر أصبحت تسعى لفتح أسواق خارجية فلم يعد الأمر قائما على تحقيق الاكتفاء الذاتى فقط، ولكن التصدير، وهذه السياسة لم نعهدها فى العصور السابقة، مما يعنى أن هناك جدية فى بناء دولة شابة قوية تصبح قاطرة التنمية فى المنطقة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل إحالة المتهمين بممارسة الدعارة داخل مدرسة بالساحل للمحاكمة

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

مصرع وإصابة 4 أشقاء في حادث انقلاب سيارة بمطروح

الفنان محمد فريد يكذب شائعة مرضه: «أنا بخير وزى الفل»

الصور

image description

جامعة أسيوط: 12 عمارة سكنية كفرع للمدينة الجامعية بأسيوط الجديدة

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 24-1-2021

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الأزمة الصحية قد تقضي على أكثرية المتاحف البريطانية

بعد زلزال المحيط.. تحذير «تسونامي» خاطئ يُثير الذعز في تشيلي

بيع نسخة طبق الأصل من سيارة «نايت رايدر» في مزاد هاسيلهوف

اليوم.. مصر تسعى للتأهل لربع النهائى بمونديال اليد أمام سلوفينيا

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

دار النخبة تطرح رواية «الصدفة المتوفية» لـ إيمان المشهوري

مناقشة كتاب «ديوان الخط العربي في سورية» بمكتبة الإسكندرية

سهير عبد الحميد تروي سيرة قصور مصر المهجورة

الثلاثاء.. الروائي عبده خال ضيف مبادرة «كاتبان وكتاب»