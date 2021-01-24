عضو بخطة النواب: القيادة السياسية تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع

قال أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية عازمة فى ظل القيادة السياسية على تحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع المحاصيل الاستراتيجية، بل والسلع والخدمات، وهناك العديد من الخطط لتحقيق ذلك، لعل أبرزها المشروعات القومية التى تتم على الأرض، وآخرها مشروع الفيروز في شرق بورسعيد للاستزراع السمكى، ذلك المشروع الذى يعمل على سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.وأضاف محسب، فى بيان له اليوم، أن مشروعات الاستزراع السمكي، تهدف لتوفير الغذاء الملائم للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، عبر الوصول بالإنتاجية إلى مليوني طن بنهاية عام 2022، إضافة إلى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، وضمان تحقيق ذلك تم تنفيذ الكثير من المشروعات وتطوير البحيرات وإزالة التعديات على المجارى والقنوات المائية، وهذا ما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" أن مصر تحتل المركز الأول على مستوى أفريقيا في تطوير إنتاجية المسطحات المائية.وأوضح عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة على توفير فرص عمل للشباب، فى الوقت التى تسعى لتحقيق تنمية مستدامة، وهذا لن يتحقق سوى من خلال المشروعات القومية فى المحافظات المختلفة، لخلق المزيد من فرص العمل، بالتزامن مع تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مختلف السلع والخدمات، مشيدا بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة فى شتى القطاعات، ولعل أبرزها وأهمها ملف الرعاية والحماية الاجتماعية وحجم المشروعات القومية.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر أصبحت تسعى لفتح أسواق خارجية فلم يعد الأمر قائما على تحقيق الاكتفاء الذاتى فقط، ولكن التصدير، وهذه السياسة لم نعهدها فى العصور السابقة، مما يعنى أن هناك جدية فى بناء دولة شابة قوية تصبح قاطرة التنمية فى المنطقة.