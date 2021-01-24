رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في «اللوحات المعدنية»

الأحد 24/يناير/2021 - 08:42 ص
يوسف بطرس غالي
يوسف بطرس غالي
عادل عبد العال
طباعة
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 23 جنوب، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميا بـ " اللوحات المعدنية "

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري واسامة محمد وامانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

وكانت محكمة الجنايات حكمت على يوسف بطرس في 12 يوليو 2011 غيابى بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.

وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تردد قناة cbc الجديد على النايل سات وأبرز البرامج والمسلسلات التي تعرضها

إخلاء سبيل أحمد الجنزوري في قضية «اغتصاب فتاة الفيرمونت»

اتحاد الكرة يدرس إقالة رئيس لجنة الحكام

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

الصور

image description

جامعة أسيوط: 12 عمارة سكنية كفرع للمدينة الجامعية بأسيوط الجديدة

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 24-1-2021

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الأزمة الصحية قد تقضي على أكثرية المتاحف البريطانية

بعد زلزال المحيط.. تحذير «تسونامي» خاطئ يُثير الذعز في تشيلي

بيع نسخة طبق الأصل من سيارة «نايت رايدر» في مزاد هاسيلهوف

اليوم.. مصر تسعى للتأهل لربع النهائى بمونديال اليد أمام سلوفينيا

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

دار النخبة تطرح رواية «الصدفة المتوفية» لـ إيمان المشهوري

مناقشة كتاب «ديوان الخط العربي في سورية» بمكتبة الإسكندرية

سهير عبد الحميد تروي سيرة قصور مصر المهجورة

الثلاثاء.. الروائي عبده خال ضيف مبادرة «كاتبان وكتاب»