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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مادورو يدين «هجوما إرهابيا» استهدف خط أنابيب غاز فى فنزويلا

الأحد 24/يناير/2021 - 05:58 ص
نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
وكالات
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استنكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ما قال إنه "هجوم إرهابي" على خط أنابيب غاز شرقي البلاد.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال مادورو خلال كلمة، إن الهجوم تسبب في حريق هائل سيطر عليه لاحقا عمال شركة النفط الوطنية "PDVSA"، مضيفا أن هذا العمل كان يهدف إلى التأثير على إمدادات الغاز في البلاد.

ووصف مادورو مرتكبي الهجوم بـ"الإرهابيين والجبناء"، مؤكدا أن الحادث لم يسفر عن مقتل أو إصابة أحد.

واتهم مادورو مرارا كولومبيا والولايات المتحدة بشن هجمات على أنظمة الاتصالات ومنشآت الطاقة وتكرير النفط في بلاده.

وعلى الرغم من أن البلاد لديها أكبر احتياطيات نفطية في العالم، إلا أن منشآت التكرير الفنزويلية تعمل بأقل من ثلث طاقتها منذ شهور بسبب مشاكل في وحداتها.

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