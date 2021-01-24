فيورنتينا يفوز على كروتونى 2-1 فى الدورى الإيطالى

فاز فريق فيورنتينا على ضيفه كروتوني بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.سجل هدفي فيورنتينا، جياكومو بونافينتورا في الدقيقة 20، ودوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 32، فيما أحرز هدف كروتوني الوحيد لاعبه سيمي في الدقيقة 66.وبهذا الفوز، رفع فيورنتينا رصيده من النقاط إلى 21 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد كروتوني عند 12 نقطة في المركز العشرين والأخير.