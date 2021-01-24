فاتورة التليفون الأرضى يناير 2021.. كل ماتريد معرفته عن الرابط وخطوات الدفع

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021

هنا



رابط الموقع..

مواعيد دفع فاتورة التليفون المنزلي المحددة من الشركة المصرية للاتصالات

تم إصدار فاتورة التليفون الأرضي بدءًا من يوم 15 يناير 2021 الماضى، وأوضحت الشركة إتاحة شهر سماح للسداد، ينتهي في 14 فبراير 2021، أما عن تحويل الخط إلى نظام الاستقبال، سيكون اعتبارًا من 15 فبراير 2021.



تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإنهاء فترة السماح باستقبال المكالمات في 14 مارس 2021، أما عن رفع الخط مؤقتًا من الخدمة، سيكون اعتبارًا من يوم 15 مارس 2021، وفرض غرامة تأخير على غير المسددين.



أماكن دفع فاتورة التليفون المنزلي 2021

طرق دقع فاتورة التليفون الأرضي

1- السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات.

2- من خلال خدمة فوادفون كاش.

3- وأيضًا عن طريق مكاتب البريد المصري.

4- ومن خلال خدمة فورى.

5- وعن طريق ماكينات ATM الخاصة لبنكي الأهلي المصري وCIB.

6- وعن طريق خدمة خدماتي

7- ويمكن أيضًا الدفع الإلكتروني عن طريق موقع الشركة المصرية للاتصالات.





قد يهمك أيضا: بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021









يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، اليوم الأحد، كل ما يخص فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021، حيث يتوجه عملاء الشركة المصرية للاتصالات لتسديد فاتورة يناير الجاري عن 3 شهور هي أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2021، وذلك بعد أن قامت الشركة بتحديد جدول مواعيد لكل مراحل التعامل مع عملائها فيما يتعلق بسداد فاتورة التليفون.ويتم تسديد فاتورة الهاتف الأرضي كل 3 أشهر، وذلك عبر الاستعلام عن فواتير التليفون بالاسم والرقم لشهر يناير 2021 من موقع الشركة المصرية للاتصالات، عن استهلاك أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020.