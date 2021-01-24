بالأبيض والأسود.. أحدث جلسة تصوير لرضوى الشربينى (صور)

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، مع جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، لتحصد تفاعل آلاف المتابعين.وتألقت رضوى الشربيني بفستان جلد أنيق باللونين الأبيض والأسود ذى حزام جلدي أسود فى منطقة الخصر، ليبرز رشاقتها، كما نسقت مع فستانها "بوت" جلدي أسود اللون ذى كعب.وجعلت رضوى، شعرها منسدلا، ولم تتكلف فى وضع المكياج، حيث استخدمت ألوان النود لتظهر أكثر طبيعية.واحتفلت رضوى مؤخرا، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لوصول عدد متابعيها إلى 12 مليون متابع، الذين استمروا فى متابعتها، خاصة بعد توقف برنامجها "هي وبس" في موسمه الخامس الذي كان يذاع علي قناة cbc سفرة، وكانت تستقبل من خلاله شكوى النساء لها حول علاقاتهم المختلفة، ومن جانبها كانت تقدم لهن رضوى بعض الإرشادات الهامة فى تيسير علاقاتهم.