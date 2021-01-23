العراق: الحركة في مطار بغداد الدولي طبيعية

أكدت سلطة الطيران المدني العراقية اليوم السبت، أن حركة الطيران في مطار بغداد الدولي طبيعية.وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم- في تصريح حول تأثر حركة الطيران نتيجة تعرض مطار بغداد إلى ثلاثة صواريخ ليلة أمس- إن "الوضع طبيعي في المطار وحركة الطيران طبيعية في بغداد".وأشار إلى أن "سلطة الطيران ملتزمة بإجراءات الوقاية الصحية في استقبال الوافدين"، لافتًا إلى أن "السلطة تنفذ ما يصدر عن وزارة الصحة من تعليمات بشأن فيروس كورونا".وأضاف كاظم أن "السلطة أبلغت شركات الطيران العربية والأجنبية والوطنية بعدم صعود أي مسافر من الدول التي تم منع مسافريها من الدخول إلى العراق بسبب كورونا"، مؤكدًا أن "الشركات المخالفة للتعليمات تتعرض إلى عقوبات الطيران المدني العراقي".كانت خلية الإعلام الأمني أعلنت عن إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد ليلة أمس.وذكرت الخلية- في بيان- أن "صاروخين سقطا خارج المطار والثالث سقط على منزل مواطن في منطقة حي الجهاد، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية.