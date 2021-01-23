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سياسي

طلب إحاطة حول تراخي «التنمية المحلية» في تطبيق قوانين المشروعات الصغيرة

السبت 23/يناير/2021 - 06:50 م
المهندس أحمد بهاء
المهندس أحمد بهاء شلبى،
أشرف لاشين
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تقدم المهندس أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، حول تراخي وزارة التنمية المحلية في تطبيق القوانين التي تهدف إلى تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال النائب أحمد بهاء شلبى، إنه يوجد تراخي من قبل وزارة التنمية المحلية في تطبيق القوانين التي تهدف إلى تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كقانون تنظيم المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 وقانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة رقم 92 لسنة 2018.

وأشار "بهاء" إلى أنه تلاحظ مؤخرًا أن هناك تقصير شديد من قبل وزارة التنمية المحلية في تفعيل تلك القوانين وعدم تنفيذها في جميع نواحي الجمهورية، قائلا: "تلقينا العديد من شكاوى المواطنين بسبب عدم تطبيق تلك القوانين، والرد عليهم من قبل الجهات التابعة لوزاة التنمية المحلية بعدم وجود تعليمات بتطبيق تلك القوانين أو عدم وصول كتب دورية للأجهزة المحلية بتلقي طلبات تراخيص المحال العامة، وكذلك الأمر بشأن تراخيص عربات الطعام المتنقلة والتي تلاحظ انتشارها في المدن العمرانية الحديثة، إلا أنها تعاني من الأجهزة المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية لعدم وجود تعليمات أو كتب دورية لتفعيلها ومنح التراخيص الخاصة بها".

وشدد "بهاء"، على أن تلك القوانين المستحدثة تسعى بشكل مباشر إلى المساهمة في التنمية المحلية والمجتمعية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وبدء توسيع الوعاء الضريبي، وضبط السوق وتنمية موارد الدولة، وفتح أفق لدخول استثمارات صغيرة ومتناهية الصغر، وأن وجود قصور في تطبيق القوانين سالفة الذكر يمس بشكل مباشر تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وطالب "بهاء" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والإدارة المحلية لبحثه ودراسته لإتخاذ مايلزم تجاهه.

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