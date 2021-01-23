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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

22 فبراير.. الحكم على متهم بالتزوير للاستيلاء على أموال بنك بالمعادى

السبت 23/يناير/2021 - 06:54 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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‎قررت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، حجز الحكم على متهم بالاشتراك مع آخرين بتزوير محررات وأختام للاستيلاء على أموال فرع أحد البنوك في المعادي لجلسة 22 فبراير المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد عبداللطيف وأشرف عبدالوهاب العشماوي وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمود عبدالرشيد.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "إيهاب. ع" بالاشتراك مع آخرين بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهولين في تزوير محرر منسوب إلى إحدى الشركات المساهمة المصرية وهما «كشف حساب منسوب صدوره لبنك عودة فرع نادي الشمس» بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة وتقليد أختام منسوبة لأحد البنوك للاستيلاء على أموال البنك باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها إيهام البنك بواقعة مزورة بأن قدما للبنك المحرر المزور، مع علمهما بتزويره.‎

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