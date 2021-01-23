634 ألف إصابة بكورونا في نيودلهي

أعلنت إدارة الصحة في العاصمة الهندية اليوم، أنه تم تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في نيودلهي؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 633 ألفا و739 حالة.وقالت الإدارة - حسبما ذكرت قناة (إنديا تي.في.) الهندية - إنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في نيودلهي، خلال 24 ساعة؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 10 آلاف و799 حالة.وأضافت الإدارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 621 ألفا و60 شخصا.