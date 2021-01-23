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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التنظيم والإدارة»: تصعيد 4 آلاف قيادة حكومية بـ125 جهة خلال 6 أشهر

السبت 23/يناير/2021 - 04:01 م
الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن تصعيد أكثر من 4 آلاف قيادي حكومي على مستوى 125 جهة خلال النصف الثاني من عام 2020، بهدف شغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بمختلف الجهات الحكومية، في ظل تقاعد عدد كبير من القيادات الحاليين لبلوغهم السن القانونية للمعاش.

وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن حركة تصعيد القيادات الحكومية تركزت بوزارة المالية بعدد 107 قيادات، يليه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعدد 38 قياديا، مصلحة الضرائب المصرية 30 قياديا، الأزهر الشريف 25 قياديا، مصلحة الجمارك 19 قياديا، هيئة المجتمعات العمرانية 17 قياديا، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 14 قياديا، الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة 12 قياديا، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي 10 قيادات.

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