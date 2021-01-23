رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب بالشيوخ: مشروعات الاستزراع السمكي تسد احتياجات السوق المحلي وتحقق فائضا للتصدير

السبت 23/يناير/2021 - 03:28 م
المهندس حازم الجندى
المهندس حازم الجندى
أشرف لاشين
طباعة
قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن مشروعات الاستزراع السمكي والاهتمام بتطوير البحيرات الموجودة في مصر ستكفي لسد احتياجات السوق المحلية فضلًا عن تحقيق وفرة للتصدير للخارج.

وأضاف الجندي، في بيان، اليوم، أن مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق بورسعيد ينتج ويوفر ملايين الأسماك بمختلف أنواعها سنويا لتحقيق وفرة في الأسماك وبأسعار مناسبة وأيضا لسد العجز داخل السوق المصري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا المشروع الحيوي يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما يخلق بيئة تنموية في المنطقة التي ينفذ بها يمكن البناء عليها في المستقبل لزيادة التوسع العمراني والتجاري والصناعي.

وأوضح المهندس حازم الجندى، أنه في الوقت ذاته تحافظ الدولة على المشروعات القائمة وخاصة ثروة البحيرات التي تمتلكها وعلى رأسها بحيرة المنزلة التي كانت مصدر الغذاء البحري الرئيسي في الماضي إلا أن الإهمال ضربها ما أدى إلى خروجها عن العمل.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن بحيرة المنزلة وتوسعاتها الجديدة ستبلغ مساحتها 250 ألف فدان وهي مساحة ضخمة جدا يمكنها توفير آلاف الأطنان من المنتجات البحرية المختلفة سنويا للسوق المصرى وللتصدير أيضا.

وأكد الجندي، على أن الدولة ماضية في طريق البناء والتنمية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يراعي تطوير وتأهيل وتنفيذ مشروعات عملاقة في جميع المجالات لتحقيق النهضة الشاملة والتنمية المتكاملة.

وأشاد بكلمة الرئيس السيسي، خلال الافتتاح، والتي وصفها بالكاشفة للأمور والموضحة لتفاصيل الحقائق حول المشروعات القومية والجهود التي تقوم بها الدولة في الوقت الحالي لتحسين أحوال المواطنين.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

السيسى: لا نجور على مياه أحد

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

«من أكتوبر لأسوان 4 ساعات».. السيسي: القطار السريع هدفه اختصار المسافات

السيسى يفتتح عبر الفيديو كونفرانس عدة مشروعات قومية بـ4 محافظات

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

الحكومة تنفي إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فلورنسا تعيد استقبال الزوار في كاتدرائيتها وترمم فسيفساء المعمودية

أبوظبي تنظم دورة جديدة لأكبر معرض للفروسية والصيد بالعالم

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان في كأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
المزيد

الثقافة

صدور رواية «فوق جسر الجمهورية» لشهد الراوي

افتتاح معرض «حقول السماء» للفنان إبراهيم خطاب بسفر خان

«تواصل» تستضيف الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية بالأعلى للثقافة

«ضي»: أحمد نوار يفتتح معرض «مبدعون خالدون» 30 يناير