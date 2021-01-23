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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: مصر خفضت استيراد التقاوى والبذور 14% خلال عام

السبت 23/يناير/2021 - 03:31 م
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر خفضت وارداتها من تقاوى وبذور إلى حدود 118.3 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 138 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 19.6 مليون دولار خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من السلع الزراعية تمثل 9.6% من جملة الواردات وتأتى فى مقدمتها القمح بقيمة 2.5 مليار دولار، تفاح طازج بقيمة 246.5 مليون دولار، فول 209.4 مليون دولار، عدس 63.4 مليون دولار وأرز 42.2 مليون دولار.

يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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