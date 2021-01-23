حبس متهم بتهريب 60 قرصا مخدرا فى النزهة

قررت نيابة النزهة الجزئية، اليوم السبت، حبس متهم بمحاولة تهريب 60 قرصا مخدرا عبر مطار القاهرة، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتبين من التحقيقات أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما، حيث تم الاشتباه في الراكب "أ. د"، وبتفتيش حقائب الراكب فعثر علي 60 قرصا، وأمر رأفت وهيب، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 7 لسنة 2021 ضد الراكب، العرض على النيابة للتحقيق.