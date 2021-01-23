«البحوث الزراعية» تعرض مشروعات مربحة لإنتاج الخيار من الصوب الزراعية

أكد تقرير رسمي لمعهد الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، أن المؤشرات الاقتصادية لإنتاج محصول الخيار الشتوي داخل الصوب الزراعية في مصر تشمل تكاليف إنشاء الصوبة الزراعية وتكاليف التشغيل وإنتاجية الصوبة وإيرادها وصافي العائد ونسبته إلى التكاليف وصافى استرداد العائد إلى التكاليف.وأوضح التقرير، أن تكاليف إنشاء صوبة زراعية واحدة على مساحة 360 مترا لإنتاج محصول الخيار الشتوي تقدر بحوالي 60 ألف جنيه، وتصل تكاليف تشغيلها حوالي 9 آلاف جنيه، وإنتاجيتها حوالي 7.56 طن، فيما يبلغ إيرادها 18720 جنيها، موضحا أن صافي العائد لهذه الصوبة الزراعية يقدر بحوالي 9720 جنيها.ولفت التقرير إلى أن نسبة العائد إلى التكاليف للصوبة الزراعية تقدر بحوالي 1.48 جنيه، مع معدل عائد داخلي حوالي 19%، موضحا أن فترة الاسترداد للإنتاج تقدر بحوالي 5 سنوات.