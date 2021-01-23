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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة خطف متعلقات السيدات فى النزهة

السبت 23/يناير/2021 - 11:48 ص
ضبط عصابة
ضبط عصابة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجح ضباط مباحث القاهرة، اليوم السبت، في كشف ملابسات واقعة سرقة إحدى السيدات وضبط مرتكبى الواقعة بمنطقة النزهة.

وتبلغ لقسم شرطة النزهة من إحدى المواطنات يفيد أنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية، بدون لوحات معدنية، قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى، هاتف محمول، بعض المتعلقات الشخصية ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام ثانٍ بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية ملك أحدهما والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة المشار إليها وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.

كما أقرا بتخلصهما من حقيبة اليد بإلقائها بالطريق العام، وإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمين والهاتف واتهمتهما بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

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