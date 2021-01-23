شروط البرلمان في التصالح على مخالفات تمويل المشرعات الصغيرة

أجاز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، الذي أصدره البرلمان السابق، في دورته التشريعية الأخيرة، التصالح في مخالفات شروط التمويل المنصوص عليها في القانون، متضمنا انفاق التمويل في غير الأغراض المتفق عليها، أو الحصول عليه بموجب بيانات وضمانات مزورة.ومنح القانون الوزير المختص في هذه الحالة الحق في التصالح على المخالفة، شرط أن يتم التصالح قبل صدور حكم بات فى الدعوى المقامة في هذا الشأن، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز، ونسبة 50% من قيمة التمويل.ويعد إجراء التصالح الذي تضمنه القانون الجديد، مستحدثًا، حيث رأى البرلمان إضافته تقديرًا لحجية الأحكام الباتة، وعدم قفل باب التصالح فى هذه الحال.