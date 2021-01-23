حجز مالك مصنع لحيازته 55 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات

أمرت النيابة العامة، اليوم السبت، حجز مالك مصنع بدون ترخيص لحيازته 55 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية بالقاهرة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة، وبحوزته 55 ألف كمامة طبية بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، 8 ماكينة تصنيع،25 كيلو جرام "أستك" بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.