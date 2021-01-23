تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت

حالة الشبورة المائية اليوم السبت

تكون صباحًا على بعض (الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد).

حالة الرياح اليوم السبت

ويكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.



وحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت فى القاهرة والمحافظات العظمى الصغرى (القاهرة 19 09 - الإسكندرية 19 10 - وادي النطرون 18 10 - طنطا 19 09 - شبين الكوم 19 09 - دمنهور 19 10 - بلطيم 19 10 - مطروح 16 10 - السلوم 16 06 - سيوة 17 05 - بورسعيد 18 12 - دمياط 18 12 - الزقازيق 19 09).



الطقس اليوم

(المنصورة 18 10 - الإسماعيلية 19 12 - السويس 19 12 - العريش 17 09 - رفح 17 09 - رأس سدر 20 09 - نخل 15 04 - نويبع 19 12 - طابا 17 10 - كاترين 12 01 - الطور 20 10 - شرم الشيخ 23 14 - الغردقة 22 14).

حالة الطقس في محافظات مصر

(مرسى علم 20 13 - الفيوم 19 05 - بنى سويف 20 06 - المنيا 20 06 - أسيوط 20 05 - سوهاج 22 07 - قنا 23 08 - الأقصر 25 08 - أسوان 26 09 - إدفو 22 09 - أبو سمبل 25 09 - الوادي الجديد 20 07 - شلاتين 25 15 - أبو رماد 24 15 - حلايب 24 16 - رأس حدربة 23 16).





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يقدم « الدستور » تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 23-1-2021، وكذلك درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة والمحافظات، بحسب بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة من الهيئة الأرصاد الجوية، في ظل تقلب الجو بشكل مفاجئ، حيث تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.وبداية من فجر اليوم السبت، تشهد (القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد) طقسًا معتدلًا نهارًا، ومائلٌا للبرودة علي (السواحل الشمالية)، دافئ على جنوب الصعيد.أما عن درجات الحرارة ليلًا فتكون شديدة البرودة علي (على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء).