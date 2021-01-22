شبورة صباحًا وبرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد فيما يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.وعن الظواهر الجوية فتسود الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.وتتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 19 09الإسكندرية 19 10وادي النطرون 18 10طنطا 19 09شبين الكوم 19 09دمنهور 19 10بلطيم 19 10مطروح 16 10السلوم 16 06سيوة 17 05بورسعيد 18 12دمياط 18 12الزقازيق 19 09المنصورة 18 10الإسماعيلية 19 12السويس 19 12العريش 17 09رفح 17 09رأس سدر 20 09نخل 15 04نويبع 19 12طابا 17 10كاترين 12 01الطور 20 10شرم الشيخ 23 14الغردقة 22 14مرسى علم 20 13الفيوم 19 05بنى سويف 20 06المنيا 20 06أسيوط 20 05سوهاج 22 07قنا 23 08الأقصر 25 08أسوان 26 09إدفو 22 09أبو سمبل 25 09الوادي الجديد 20 07شلاتين 25 15أبو رماد 24 15حلايب 24 16رأس حدربة 23 16