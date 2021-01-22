وزير الصناعة السوداني: نعمل على تعزيز التعاون مع مصر

أكد مدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة السودانى أن عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك يمثل ركيزة أساسية نحو تحقيق مستهدفات مسئولى البلدين الشقيقين لإحداث طفرة فى معدلات التبادل التجارى، وتعزيز الشراكة الصناعية من خلال القطاع الخاص.وقال مدني خلال فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك، إن كلا البلدين يمتلكان موارد وامكانات كبيرة يجب تعظيم الاستفادة منها وبصفة خاصة فى إقامة مشروعات مشتركة تنعكس آثارها إيجابا على الاقتصادين المصرى والسودانى على حد سواء.وأشار مدنى إلى أن مسئولى البلدين يدعمون هذا المجلس لأهمية دوره فى تحقيق التكامل الاقتصادى المشترك، مطالبا أعضاء المجلس بضرورة البدء فورا فى بحث نوعية المشروعات التى يمكن إقامتها بالتعاون مع نظرائهم من الجانب المصرى.