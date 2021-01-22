رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الصناعة السوداني: نعمل على تعزيز التعاون مع مصر

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:31 م
عباس مدنى
عباس مدنى
دعاء أبو العزم
طباعة
أكد مدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة السودانى أن عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك يمثل ركيزة أساسية نحو تحقيق مستهدفات مسئولى البلدين الشقيقين لإحداث طفرة فى معدلات التبادل التجارى، وتعزيز الشراكة الصناعية من خلال القطاع الخاص.

وقال مدني خلال فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك، إن كلا البلدين يمتلكان موارد وامكانات كبيرة يجب تعظيم الاستفادة منها وبصفة خاصة فى إقامة مشروعات مشتركة تنعكس آثارها إيجابا على الاقتصادين المصرى والسودانى على حد سواء.

وأشار مدنى إلى أن مسئولى البلدين يدعمون هذا المجلس لأهمية دوره فى تحقيق التكامل الاقتصادى المشترك، مطالبا أعضاء المجلس بضرورة البدء فورا فى بحث نوعية المشروعات التى يمكن إقامتها بالتعاون مع نظرائهم من الجانب المصرى.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»

أب يقتل طفلته خنقًا لسوء سلوكها في الإسكندرية

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

سبب مشادة عبدالله السعيد وعلي جبر في مباراة بيراميدز وسموحة

الصور

image description

استمرار أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط (صور)

image description

تنفيذ عمليات إحلال وتجديد بتكلفة 14 مليون جنيه فى محطات مياه بأسيوط

image description

وكيل دينية النواب يفتتح مسجد البرش بدمياط

image description

السيسى يتفقد منظومة تدريب طلبة أكاديمية الشرطة (صور)

image description

توسعة طريق دير درنكة ضمن خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

الأكثر قراءة

«البترول» تكشف أسباب انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق الإسماعيلية

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

شبورة صباحًا وبرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى قبل توقيع الغرامة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والمستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة

«كورونا» يؤدي إلى تراجع حوادث السير في ألمانيا

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب الحرف 2021

أيام زمان

أنا «چو» أفعل ما يحلو لى.. هل شوّه الغرور أفلام يوسف شاهين؟

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

فؤاد المهندس: «الريحاني كان عصبي وأناني ومبيحبش حد يعارضه»

عمر خورشيد: أخذت حبوب مهدئة للعزف خلف أم كلثوم فنسيت اللحن

مقالات الرأي
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: الأنثى والمجتمع الذكوري
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
المزيد

الثقافة

رؤوف عياد.. من «الهيبز» لسحب الجنسية المصرية

‎«الملحمة» رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان

محمود عبد الشكور: وداعا كوثر هيكل أبرز كاتبات الدراما المصرية

قصور الثقافة تختتم فعاليات صنايعية مصر بالإسماعيلية