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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بكيلو حشيش.. حبس ديلر مصر القديمة 4 أيام على ذمة التحقيقات

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:27 م
حشيش
حشيش
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أمرت النيابة العامة بمصر القديمة، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائه في دائرة القسم، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط "س. ر" 36 عاطل ومقيم في عزبة خير الله بدائرة قسم شرطة دار السلام، حال تواجده بمنطقة الزهراء بدائرة القسم. وبتفتيشه عثر بحوزته على كيلو حشيش، ومبلغ مالي 3200 جنيه، و3 هاتف محمول.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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