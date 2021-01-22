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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

الرعاية الأسقفية تنظم لقاءات توعية للوقاية من أمراض التغذية

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:25 م
الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية
مونيكا جرجس
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تقيم مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية، مجموعة من لقاءات التوعية الصحية بشأن  تعزيز ممارسات التغذية الصحية والوقاية من أمراض التغذية، وذلك فى إطار أنشطة برنامج تحسين الصحة بالمؤسسة.

وذكرت الكنيسة الأسقفية، في بيان لها، اليوم، أن المؤسسة تنظم سلسلة لقاءات توعية لعدد 300 مستفيد من الرجال السيدات والأطفال بمراكز التنمية التابعة للمؤسسة، وتستمر اللقاءات حتى آخر شهر يناير.

وأكد دكتور ماجد موسى، مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية، أنه تم اتباع الإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، خلال اللقاءات، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم عروض عن كيفية ممارسة التغذية السليمة وأهمية الغذاء الصحي لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض، وبصفة خاصة لدى الأطفال، والاهتمام بالعناصر الغذائية والفيتامينات الأساسية اللازمة لنمو الجسم، وكيفية إعداد وجبات غذائية صحية بتكلفة قليلة بالإضافة إلى عرض ومناقشة طرق الوقاية من أمراض الأنيميا والديدان المعوية وأسباب حدوثها بصفة خاصة عند الأطفال، وتأثيرها على نمو وصحة الجسم وكيفية الوقاية منها وأهمية المتابعة الطبية والتحاليل وطرق العلاج والتغذية.




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