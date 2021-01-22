الفلبين تسجل 2178 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 509 آلاف و887 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية في بيان نقلته صحيفة (فلبين ستار) المحلية على موقعها الإلكتروني، إن البلاد سجلت 20 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 10 آلاف و136 وفاة.

وأفادت بارتفاع عدد المتعافين إلى 467 ألفًا و720 شخصًا بعدما تماثلت 250 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الفلبين حاليا 32 ألفًا و31 حالة.

