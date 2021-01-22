رواندا: توزيع معونات غذائية على الفقراء في المنازل

أعلن مسئولون فى العاصمة الرواندية كيجالي، أنه سيتم توزيع معونات الاغاثة الغذائية على المحتاجين - الذين يفتقرون إلى مصدر للدخل - أثناء تواجدهم في منازلهم، وذلك فى ظل الاجراءات الجديدة التي تم فرضها لمدة أسبوعين لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.وأوضح المسئولون، أنه تم بحث سبل مبتكرة لتوزيع المعونات الغذائية بطريقة فعالة، وتتسم بالشفافية في ظل الإجراءات التي تم فرضها لاحتواء تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.يأتى ذلك بعد أن فوضت وزارة الحكم المحلي مسئولي المدينة والقرى، بتنسيق عمليات توزيع المعونات الغذائية على السكان المحتاجين.وقال المسئولون، إن طريقة توزيع معونات الاغاثة الغذائية ستكون مختلفة عن الطريقة السابقة، موضحين أن المتطوعين المشاركين فى عملية التوزيع ستجرى لهم فحوص للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وسوف يقومون بتوزيع المعونات على المحتاجين فى منازلهم بدلًا من تجمعهم عند مكاتب التوزيع السابقة، وأن ذلك سيحول دون تجمع أي حشود، وهى طريقة فعالة للحيلولة دون تفشى الوباء.وأضافوا أن حوالى ألف متطوع في مدينة كيجالي، سيساعدون في عملية توزيع المعونات على المحتاجين في منازلهم، مشيرين إلى أن أكثر من أربعين ألف عائلة تضم حوالى مائتي ألف فرد سيستفيدون من عملية توزيع المعونات الغذائية بالمنازل في منطقة جاسابو على سبيل المثال.