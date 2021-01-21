الإحصاء: 2.5 مليار دولار واردات مصر من القمح خلال 10 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من القمح إلى حدود 2.5 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 2.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 100مليون دولار خلال عام.ولفت تقرير الإحصاء، إلى ارتفاع واردات الذرة لـ 1.6 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 1.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، كذلك ارتفعت واردات فول الصويا من 1.2 مليار دولار لـ 1.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.