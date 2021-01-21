لبنان: رئيسا البرلمان والحكومة يستنكران التفجير الإرهابي المزدوج بالعراق

أعرب رئيسا البرلمان والحكومة في لبنان عن استنكارهما الشديد للتفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف العاصمة العراقية بغداد في وقت سابق من اليوم الخميس، وتسبب في سقوط أعداد كبيرة من المواطنين العراقيين الأبرياء بين قتيل وجريح، معلنين تضامنهما الكامل مع العراق.وأجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أكد له فيه استنكاره والمجلس النيابي والشعب اللبناني، للتفجيرين الإرهابيين، ومقدما التعازي في الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.كما أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، اتصالا مماثلا مع الكاظمي، مؤكدا تضامنه الكامل مع الحكومة والشعب العراقي في مواجهة هذه التفجيرات الإجرامية.