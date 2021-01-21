السعودية وأفغانستان تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نظيره الأفغاني السيد محمد حنيف أتمر، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك.جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الخميس، بالرياض بمقر وزارة الخارجية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.