كركاب ينتقد على قرار رجائي عطية بشأن علاج المحامين: باطل ويسبب كارثة

انتقد المحامي محمد كركاب، عضو مجلس نقابة المحامين، قرار النقيب بشأن منع تحرير خطابات علاج إلى المستشفيات إلاَّ إذا كانت قد عرضت سلفًا على لجنة العلاج وتوقع منها بتوصيتها، وعلى نقيب المحامين بالاعتماد.وشدد كركاب، في بيان له: "هذا القرار باطل ولم يصدر من مجلس النقابة ولم يعرض علي المجلس وتنفيذه كارثة للزملاء المحامين المرضى والراغبين في اجراء عمليات في كل محافظات الجمهورية".وأضاف: هذا القرار يمنع صدور الخطابات من الفرعيات بما يسبب أزمات كثيرة للمحامين، مطالبا بضرورة إلغاء القرار وعرض الأمر على مجلس النقابة.