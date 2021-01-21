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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تبحث تسوية الأزمة السورية مع وفد لممثلي المعارضة

الخميس 21/يناير/2021 - 08:16 م
لافروف
لافروف
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التقى وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، مع الوفد الموحد لممثلي المعارضة السورية في موسكو.

وقال لافروف - بحسب بيان للخارجية الروسية نشرته سفارتها بالقاهرة، على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) : "نقدر علاقتنا والاتصالات المنتظمة معكم. والآن هو الوقت المناسب للنظر في كيفية تحريك تسوية الأزمة السورية والمساعدة في ضمان شمولية العملية السياسية داخل اللجنة الدستورية فضلا عن الجهود الشاملة للمجتمع الدولي لمساعدة السوريين على التوصل إلى اتفاقيات بشأن مستقبل بلدكم".

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