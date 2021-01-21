«خطوة على الطريق».. مبادرة طلابية للتأهيل لسوق العمل

بدأ الاتحاد المصري لطلاب صيدلة بجامعة بدر (EPSF-BUC) العمل كفريق للترويج لمؤتمر خطوة على الطريق فى عامه الثالث عشر الذي يواصل تقديم الفرصة المميزة للكثير من طلاب صيدلة.ومؤتمر خطوة على الطريق يتم انعقاده للمرة الثالثة عشر على مستوى جامعات مصر المختلفة ومقدم من الاتحاد المصري لطلاب صيدلة، وقالت أرجوان دياب، أحد أفراد الفريق لـ "الدستور" إن الهدف من المؤتمر ربط الدراسة بسوق العمل بعد تخرج طلاب صيدلة وسيتم تقديمه عبر تقنية التعلم عن البعد خلال الفترة من 1 - 9 فبراير المقبل، ويشمل المؤتمر مجالين يتم اختيار أحدهما أو كلاهما: Community pharmacy،Medical Rep.وقالت إنه سيتم تقديم مختلف المحاضرات التى تفيد الطالب فى هذه المجالات، ليحصلوا على أكبر كم من المعلومات العلمية والمهارية فى المجال للمهتمين به، كما أنه سيكون هناك مناقشات مع أساتذة لديهم خبرة فى تلك المجالات التى ستضيف لهم خبرة أكثر والقدرة على تفادي الأخطاء التي مروا بها من قبل.كما سيتم توفير محاضرات عن المهارات التى يجب أن يمتلكها طالب صيدلة ليكون جاهزا لسوق العمل فى هذا المجال، مؤكدة أن الفريق سيوفّر شهادة معتمدة من قبل "الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة، المؤسسة المصرية للصيدلة الإكلينيكية، نقابة صيادلة مصر".وتابعت أراجون أن هذه الفرصة تُقدّم من الاتحاد لطلاب صيدلة بمبلغ رمزي ضمن أحد أهم أهدافه لتطوير طالب صيدلة وتطوير مهنة الصيدلة والاتحاد المصري لطلاب صيدلة الذي يوجد على مستوى 37 جامعة وهو عضو كامل فى الاتحاد العالمي لطلاب الصيدلة.