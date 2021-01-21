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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا ترحّل 13 نيجيريًا إلى بلادهم بعد رفض طلبات لجوئهم

الخميس 21/يناير/2021 - 06:12 م
الشرطة النمساوية
الشرطة النمساوية
أ ش أ
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قامت الشرطة النمساوية، اليوم الخميس، بترحيل 13 نيجيريا من النمسا، وتم تسليمهم إلى السلطات الأمنية فى لاجوس.

وذكر بيان لوزارة الداخلية النمساوية، اليوم، أن عملية الترحيل تمت بالتعاون مع الوكالة الأوروبية لتأمين حدود الاتحاد الأوروبي "فرونتكس".

وأوضح البيان أنه تم تسليم 24 شخصا آخرين من ألمانيا وشخص واحد من المجر، ليبلغ إجمالي المرحّلين من الاتحاد الأوروبي 38 شخصا.

وذكر البيان أن الاشخاص الذين تم ترحيلهم من النمسا إلى نيجيريا جاء ذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية وبعد قرار القضاء رفض لجوئهم بشكل نهائي.

وأوضح البيان أن 12 شخصا من المرحّلين من النمسا أدينوا بارتكاب جرائم مختلفة، وتشمل الجرائم الاحتيال الجسيم والإيذاء الجسدي (الخطير) ومقاومة سلطات الدولة والاتجار بالمخدرات.

ولفت البيان إلى أن سلطات الأمن والهجرة اتخذت التدابير المعتمدة الخاصة بمكافحة وباء كورونا خلال عملية الترحيل.

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