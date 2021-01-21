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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

نائب محافظ بني سويف يعزي أسرة شهيد الواجب بالشيخ خطاب

الخميس 21/يناير/2021 - 06:42 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني
بنى سويف - محمد حفيظ
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أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الخميس، بلال حبش نائب المحافظ لأداء واجب العزاء في وفاة الشهيد مجند رأفت محمد عبدالعليم ابن مركز سمسطا الذي استشهد أمس، ورافق العقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة، وناصر سيف مركز ومدينة سمسطا.

وقدم نائب المحافظ ومرافقوه تعازيهم لوالد الشهيد أثناء زيارته "اليوم" لقرية الشيخ خطاب ناقلًا تعازي ومواساة المحافظ لأسرة الشهيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده الله بعظيم مغفرته وواسع رحمته، والذي جاد بروحه الطاهرة أثناء أدائه واجبه الوطني بشمال سيناء ضد كل من تسوّل له نفسه النيل من أمن واستقرار الوطن.

وشيّع جثمان الشهيد في جنازة مهيبة بمسقط رأسه بقرية الشيخ خطاب وسط حالة من الحزن سادت جموع المشيعين من أهالي القرية والقرى المجاورة الذين حرصوا على المشاركة في تشييع شهيد الواجب.

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