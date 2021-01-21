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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: «الحديد والصلب» تحتاج متطلبات أساسية للإنتاج النهائي

الخميس 21/يناير/2021 - 05:28 م
النائب عمر درويش
النائب عمر درويش
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال النائب عمر درويش إن شركة الحديد والصلب تحتاج متطلبات أساسية، لإنتاج منتج نهائي والأزمة في فحم الكوك، مضيفًا أن تصفية شركة الحديد والصلب أمر سيقف التاريخ أمامه ولن يغفر التاريخ لكل من يشارك في هذا الأمر.

فيما قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل، إن بيان الوزير لا يمت للواقع بصلة والبيان مجرد حبر علي ورق، وكلنا كنواب عندنا ألف شكوى من وزارة قطاع الأعمال.

وأضاف في كلمته أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن كل نائب هنا في القاعة لديه 1000 شكوى، قائلًا: "إنه من عام 2014 حتي عام 2017 تم تنفيذ 600 مشروع قومي اقل مشروع اكبر من 3 أو 4 شركات من الشركات التابعة لك عاوزين عمل ويا ريت نقتدي بالقيادة السياسية، أنت كنت ترند خلال الأيام الماضية بسبب تصريحاتك وانت حر لو عاوز شو، ولكن لدينا 198 أصل تابعة لوزارة قطاع الاعمال العام في أماكن متميزة لو حصرناها، ستتخطى 4 تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا أمام منظومة مش قادرين نفصل فيها بين المنتج والموظف والمستثمر، ولدينا مشكلة في وزارة قطاع الاعمال ونريد حل يرضي المواطنين او نقفل الملف ونقول احنا دولة مش منتجة".

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