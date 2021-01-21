359 وفاة بفيروس كورونا بين الجاليات الفلسطينية حول العالم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد بين صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 359 حالة.وأوضحت الخارجية الفلسطينية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- أنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة بالفيروس بين صفوف الجالية الفلسطينية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6297 حالة.