بعد تغليظ عقوبته.. أضرار جرائم ختان الإناث «قد تؤدي إلى الوفاة»

◄ عقوبة مشددة



◄ سجن مشدد للطبيب



أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء، على موافقته على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتغليظ العقوبة على جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ).ونص التعديل في المادة (242 مكررا) على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".ويستعرض "الدستور" فى السطور التالية أضرار ومخاطر تسببها جريمة الختان أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بحسب ما أقرته منظمة الأمم المتحدة.أضرار ومخاطر الختان أوعملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث:-الإصابة بآلام مبرحة ونزيف حاد بسبب قطع نهايات الأعصاب.-تورم في الأنسجة التناسلية.-الإصابة بحمى فى بعض الحالات.-الإصابة بعدوى بكتيرية.- قد ينتج عنه احتباس فى البول.- الإصابة بتقرحات.- صدمة نفسية.-قد تؤدى إلى الوفاة.تسبب جريمة "الختان" فى بعض الحالات مضاعفات صحية كالتالي:-مشاكل الدورة الشهرية، كصعوبة إخراج دم الحيض.-العقم.- ألم شديد خلال ممارسة العلاقة الجنسية.- مضاعفات أثناء الولادة.- متلازمة المبيض المتعدد الكيسات.كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأت عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة، بالإضافة إلى عزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات.