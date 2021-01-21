رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد تغليظ عقوبته.. أضرار جرائم ختان الإناث «قد تؤدي إلى الوفاة»

الخميس 21/يناير/2021 - 08:14 م
ختان الإناث
ختان الإناث
سارة ساويرس
طباعة
أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء، على موافقته على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتغليظ العقوبة على جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ).

◄ عقوبة مشددة

ونص التعديل في المادة (242 مكررا) على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

ويستعرض "الدستور" فى السطور التالية أضرار ومخاطر تسببها جريمة الختان أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بحسب ما أقرته منظمة الأمم المتحدة.

أضرار ومخاطر الختان أوعملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث:

-الإصابة بآلام مبرحة ونزيف حاد بسبب قطع نهايات الأعصاب.

-تورم في الأنسجة التناسلية.

-الإصابة بحمى فى بعض الحالات.

-الإصابة بعدوى بكتيرية.

- قد ينتج عنه احتباس فى البول.

- الإصابة بتقرحات.

- صدمة نفسية.

-قد تؤدى إلى الوفاة.

تسبب جريمة "الختان" فى بعض الحالات مضاعفات صحية كالتالي:

-مشاكل الدورة الشهرية، كصعوبة إخراج دم الحيض.

-العقم.

- ألم شديد خلال ممارسة العلاقة الجنسية.

- مضاعفات أثناء الولادة.

- متلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

◄ سجن مشدد للطبيب

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأت عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة، بالإضافة إلى عزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بسبب «واقعة الشناوي».. الزمالك يحذر الجبلاية

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان علي حميدة

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

الصور

image description

«صحة أسيوط» تكرم كوادرها الطبية لجهودهم في مكافحة كورونا

image description

محافظ أسيوط يكرم حسين الجندي بعد نقله للغربية

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

image description

«لون موحد ونمرة» للقضاء على أزمة التوكتوك بمدن الدقهلية

image description

«الحرف اليدوية ودورها في تنمية المرأة الفقيرة» ندوة بأسيوط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل تم اكتشاف أكبر ديناصور على الإطلاق في الأرجنتين؟

«حملهن ثقيل وحياتهن بائسة».. حكايات زوجات يعانين من إدمان أزواجهن

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
ماجد حبته
بغداد من جديد!
المزيد

الثقافة

«منشورات إبييدي» تتعاقد مع الكاتب شريف عبدالهادي

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: الدولة تتصدى للفساد بكل أنواعه

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة

«التنسيق الحضاري»: فتح باب التسجيل في جداول المكاتب الاستشارية