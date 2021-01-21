تسجيل التاريخ الاعتباري للترقيات في صحيفة «أحوال المعلم»

أصدر الدكتور الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، خطابًا للمديريات التعليمية.ونص القرار على أنه في إطار الحرص على الصالح العام للمعلمين، فقد تم إضافة حقل جديد في صحيفة أحوال المعلم الإلكترونية لتسجيل التاريخ الاعتباري للترقية، وعليه يرجی بالتوجيه للمختصين طرفكم بالإبقاء على تسجيل رقم قرار المحافظ وتاريخه، وإضافة تسجيل التاريخ الاعتباري للترقية بصحف الأحوال على قاعدة بيانات المعلمين في الحقل المشار إليه بعاليه على النحو التالي:- اعتبارا من 201811 للمعلمين الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 20182017 بالقرار الوزاري رقم 358 في 919 2018 وجميع القرارات الوزارية الملحقة عليه.- اعتبارا من 201911 للمعلمين الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2018 2019 بالقرار الوزاري رقم 44 بتاريخ 2020225 وجميع القرارات الوزارية الملحقة عليه.- اعتبارا من 202011 للمعلمين الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 19 202020 بالقرار الوزاري رقم 247 بتاریخ 20201214 وجميع القرارات الوزارية التي سوف تلحق عليه.