انتهاء أزمات مسلسل يسرا.. والتصوير بداية فبراير

انتهت أزمات مسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم، بعد أن كادت تعصف به خارج الموسم الأكثر أهمية.وتغلبت الشركة المنتجة على اعتذار الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن العمل لظروف خاصة بها، وتعاقدت مع الفنانة جومانا مراد التي كانت تفاضل بين عملين أحدهما بطولة مطلقة خارج الموسم الرمضاني وتقدم دور البطولة أمام يسرا في دور "ضرتها".وتنتظر يسرا عودة المخرج سامح عبد العزيز من أسوان خلال أسبوع، حيث يصور فيلمه الجديد "تماسيح النيل" ويعقد الجلسة النهائية للمسلسل ويبدأ التصوير مطلع فبراير مباشرة في محاولة للانتهاء من العمل مع الأيام الأولى من شهر رمضان القادم بعد تأخر العمل نسبيا في بدء تصويره، ويواصل أحمد عادل كتابة الحلقات ويسعى لتسليم آخر الحلقات نهاية الشهر القادم.