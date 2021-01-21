البنك الدولي وصندوق النقد يعقدان اجتماعات أبريل أونلاين بسبب كورونا

قال صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، في بيان مشترك، إنهما اتفقا على عقد اجتماعات الربيع، المزمعة في الفترة من الخامس من أبريل إلى الحادي عشر منه، عبر الإنترنت بدلا من الاجتماعات المباشرة بسبب استمرار المخاوف بشأن جائحة فيروس كورونا.وفي العادة يشارك حوالي عشرة آلاف من المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني من أرجاء العالم في اجتماعات المؤسستين التي تُعقد في منطقة مزدحمة في واشنطن حيث توجد مقراتهما.وسيكون هذا ثالث اجتماع نصف سنوي يُعقد عبر الإنترنت للمؤسستين بسبب الجائحة.