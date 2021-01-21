بايدن يهدم أول قرارات ترامب بعد يوم واحد

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، رسالة إلي الأمم المتحدة، مؤكدًا فيها بقاء بلاده في منظمة الصحة العالمية، في إلغاء جديد لقرارات اتخذها الجمهوري دونالد ترامب.وقال بايدن، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الولايات المتحدة تعتزم الإبقاء على عضويتها في منظمة الصحة العالمية.كما أوضحت رسالته هذه أن إدارته تسحب القرار السابق الذي وجه للأمم المتحدة في 6 يوليو 2020 من أجل الانسحاب من المنظمة العالمية.إلى ذلك، شدد بايدن على أهمية الدور الذي تلعبه منظمة الصحة في مكافحة وباء كوفيد- 19، إلى جانب تهديدات صحية عالمية أخرى.في المقابل، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بعودة انضمام أمريكا إلى منظمة الصحة العالمية.يشار إلى أن العلاقة بين الرئيس الأمريكي السابق والمنظمة العالمية شهدت خلال السنة المنصرمة العديد من المطبات، على وقع انتقادات عنيفة وجهها ترامب إلى كيفية إدارتها للجائحة، واتهامها مرارًا بتبني "رواية" الصين عن فيروس كورونا، ومحاولة تلميع صورة بكين.وأدى هذا التوتر، الصيف الماضي، إلى قرار الإدارة الأمريكية السابقة وقف تمويل "الصحة العالمية"، والانسحاب من عضويتها.