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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوطنية للصحافة» ترد على بيان أسامة هيكل: معلوماته غير دقيقة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:41 م
أسامة هيكل
أسامة هيكل
محمد جعفر
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ردّت الهيئة الوطنية للصحافة على ما ورد في بيان وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل أمام مجلس النواب في جلسته أمس، مؤكدة: "بعض البيانات والمعلومات غير الدقيقة المتعلقة بالهيئة الوطنية للصحافة التي تمثل الدولة في الصحافة المملوكة للدولة، حسبما جاء على لسان وزير الدولة للإعلام، والتي يتعين تصحيحها وتصويبها.

قالت: ذكر وزير الدولة للإعلام في بيانه أن مديونية المؤسسات الصحفية القومية تبلغ 22 مليار جنيه أو يزيد، وهو رقم غير صحيح، وجب على الهيئة الوطنية للصحافة تصحيحه مراعاةً للدقة ولأهمية المؤسسات الصحفية القومية التي تمثل خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية وأحد الأعمدة الرئيسية في تثبيت أركان الدولة.

أوضحت: "تبلغ مديونية المؤسسات الصحفية القومية، دفتريًا، طبقًا لآخر إحصاء في أغسطس 2020 مبلغ 6.8 مليار جنيه (أصل الدين)، إضافة إلى الفوائد لتصبح اجمالي المديونية مبلغ 13،9مليار جنيه.

وأوضحت الهيئة الوطنية أن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية هى ديون موروثة من فترات سابقة وليست حديثة العهد، وتولي الهيئة اهتمامًا كبيرًا بدراسة ملف الديون وإيجاد حلول للسداد، حرصًا منها على مستقبل الصحافة القومية وضرورة دعمها للنهوض بدورها الإعلامي والتثقيفي المنوط بها، وادراكًا منها أن ذلك لن يكون إلا بفتح الملفات الشائكة التي توارثتها المؤسسات الصحفية على مدار سنوات طويلة ووضع حلول واقعية يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

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