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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نيفين جامع من مطار الخرطوم: مصر لا تتأخر عن الأشقاء في السودان

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:25 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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أدلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة بتصريحات لعدد من وسائل الإعلام السودانية عقب وصولها مساء اليوم، لمطار الخرطوم الدولي، حيث كان في استقبالها مدنى عباس مدني، وزير الصناعة والتجارة السوداني، والسفير حسام عيسى، سفير مصر لدى السودان.

وقالت الوزيرة إن الزيارة تأتي في إطار مشاركة مصر كضيف شرف الدورة ٣٨ لمعرض الخرطوم الدولى، حيث يشارك في المعرض العديد من الشركات المصرية، بهدف المساهمة فى تنمية العلاقات التجارية المشتركة بين مصر والسودان.

وأكدت أن العلاقات المصرية السودانية علاقات استراتيجية راسخة تؤكدها أواصر المحبة والتعاون التى تربط شعبا البلدين، لافتة إلى أن مصر دائمًا لا تتأخر عن أشقائها فى السودان.

أشارت جامع إلى أن الزيارة تتضمن إلى جانب افتتاح المعرض عدد من الفعاليات حيث سيتم عقد سلسلة مباحثات مع عدد من وزراء الحكومة السودانية بجانب عقد اجتماع لمجلس الأعمال فى البلدين، منوهةً فى هذا الإطار إلى أن الوفد المصرى يضم نخبة من رجال القطاع الخاص المصرى الراغبين فى الاستثمار بالسوق السودانى وكذا المساهمة فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، وعبرت الوزيرة عن امتنانها للجانب السوداني على حفاوة الاستقبال.

من جانبه، أعرب وزير الصناعة والتجارة السوداني عن ترحيبه بالوفد المصري، مؤكدًا أن تنمية التعاون الصناعى المشترك مع مصر يمثل حجر الزاوية لتنمية التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

قال إن بلاده حريصة على الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة فى تطوير وتحديث الصناعة السودانية، مشيرًا فى هذا الإطار إلى أهمية الدور المحورى للقطاع الخاص فى البلدين لدعم التعاون الاقتصادى المشترك وتحقيق الرخاء للشعبين المصرى والسوداني.

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